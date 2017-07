Domenica grande festa per il vincitore del Palio dei Castelli

Ultimi due giorni per il Palio dei Castelli di Castiglione Olona. Si tratta del secondo e ultimo weekend per l’iniziativa che è giunta alla 42esima edizione che coinvolge centinaia di volontari. Domenica è in programma la tradizionale Corsa delle botti per le vie del Borgo Antico: la contrada vincitrice di questa gara si aggiudicherà il Palio. In serata invece, oltre a una suggestiva rappresentazione storica, sono previsti gli spettacolari fuochi d’artificio.

Ma non solo. Lo stand Gastronomico è aperto Sabato e Domenica anche a pranzo. Piatti per tutti i gusti: gnocchi, penne del Cardinale, menù Sbabam per i più piccoli con gioco regalo, polenta e asino o baccalà e le specialità della griglia. E ancora: Concerti live con Antani Project e Shooting Stars. Grandi spettacoli in programma: la Corsa delle Botti, Compagnia dei Folli e Connessioni Teatro.

Il Programma di Sabato e Domenica

SABATO 8 LUGLIO

Ore 19.00 – Castello di Monteruzzo

Apertura stand gastronomico con i piatti della tradizione: dalle intramontabili penne del cardinale alla polenta alle specialità alla griglia.

Ore 22.00 – Castello di Monteruzzo

Concerto live con Shooting stars – cover band rock tutta al femminile

DOMENICA 9 LUGLIO

Ore 12.30 – Castello di Monteruzzo

Apertura stand gastronomico con il Palio del Mezzogiorno, un menù fresco e leggero adatto all’estate.

Ore 16.30 – Borgo Antico

Esibizione dei Musici e Sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo.

Ore 17.00 – Borgo Antico Piazza Garibaldi

Corteggio Storico con l’Eminentissimo Padre in Cristo Signor Branda Castiglioni, con gli Eminentissimi Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Dignitari, Ambasciatori, Cavalieri, Capitano del Palio e Seguito d’Onore con Musici di Palazzo e Bandierai di Alba. Percorso: Corte del Doro, via Cavour, piazza Garibaldi, via N. Castiglioni, piazza Garibaldi (drammatizzazione e spettacoli), via Cavour, via Roma, via Matteotti, via Volta, via Gramsci, via IV Novembre, Castello di Monteruzzo.

Ore 18.00 – Castello di Monteruzzo

Apertura stand gastronomico con i piatti della tradizione: dalle intramontabili penne del cardinale alla polenta alle specialità alla griglia.

All’Isola Due panino con salamino, patatine fritte e coni di fritti.

Ore 20.30 – Castello di Monteruzzo

Esibizione dei Musici e Sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo.

Ore 21.00 – Castello di Monteruzzo

CORSA DELLE BOTTI

Percorso: via S. P. Mazzucchelli, via Mazzini, piazza Garibaldi, via Cavour, via Roma, via Marconi, via Salvo D’Acquisto, via Papa Giovanni XXIII, via Manzoni, via Verdi, via IV Novembre, via Marconi, Castello di Monteruzzo.

Solenne consegna del “Pallium” al rione vincitore, cerimonia di chiusura ufficiale.

Ore 21.30 – Castello di Monteruzzo

Rappresentazione storica e tenzoni.

Spettacolo finale Fuoco della Compagnia dei Folli.

Ore 23.00 – Castello di Monteruzzo

Spettacolo Pirotecnico