Domenica le premiazioni per i Tradatesi dell’anno

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Domenica 9 luglio dalle ore 20 al Quisisana Ristorante In Tradate di via Rossini si svolgerà la Serata di Gala per la consegna degli importanti riconoscimenti a personaggi e realtà del territorio tradatese. Ad organizzare l’iniziativa il Quisisana Ristorante In Tradate, L’agenda Tradatese e L’amministrazione Comunale Di Tradate con il patrocinio di Provincia di Varese, Camera di Commercio di Varese e Associazione Commercianti della provincia di Varese.

Tanti i personaggi che si alterneranno sul palco all’aperto – confidando nel tempo – a rappresentare uno spaccato di vita tradatese. Si va dalla coppia di coniugi medici Paola Porretti e Fabio Barlocco, al Prof. Carlo Taccani (alla memoria). E poi l’Artigiano dell’Anno, Mirella Baruzzo, l’Industriale dell’Anno, Massimo Bompan, e il Commerciante dell’Anno, Franco Corrias.

Per finire con il Premio Eccellenze Mediche 2016 alla M.G.T. Medicina Di Gruppo Tradate con i medici Marco Cambielli – Giuseppe Riva – Luigi Luce – Carmelo La Porta – Francesco Bertelli – Renzo Imperiali – Giuseppe Bascialla – Stefano Villa – Antonietta Tedeschi e il Premio alla Famiglia che quest’anno andrà alla famiglia di Renata Bosco e Ugo Sarcinella con Sara, Chiara e Anna.