Una domenica speciale per gli ospiti della Finestra

foto generiche tempo libero

Sabato 8 luglio è stata festa a Luino.

Pegaso Vela e La Finestra hanno vissuto insieme una giornata di vela sul lago Maggiore.

Gli ospiti diversamente abili della Finestra, associazione malnatese sotto la guida di Maria Grazia Pinigata, sono stati coinvolti dal Circolo velico Pegaso per la tradizionale uscita estiva.

«I soci e gli istruttori Pegaso – commentano dall’associazione – desiderano e aspettano questo giorno almeno quanto lo attendono i ragazzi della Finestra, e l’emozione è sempre tanta, su tutti e due i fronti».

foto generiche tempo libero

La conoscenza reciproca ha fatto saltare i convenevoli e, attrezzate le quattro barche previste, sono cominciate le uscite fin dalle 9 e mezza del mattino.

I ragazzi hanno collaborato a gestire barca e rotta, e a volte anche i compagni più timidi, con disinvoltura e a volte con una sicurezza e una precisione esemplari, sollevando l’entusiasmo e gli applausi dei compagni che aspettavano sui pontili il loro turno.

I velisti della Pegaso si sono mostrati all’altezza della situazione e, nel saluto e nel briefing finale, si sono detti ancora una volta impressionati e stupiti dalla carica umana e dall’energia positiva che si riceve da una giornata passata insieme ai ragazzi della Finestra. Le parole “Che bello” e “Amico” sono state le più spese e quelle che più di tutte hanno lasciato il segno, e in ugual modo in “noi” e in “loro”.