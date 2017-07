Donna investita dal treno sulla Varese-Saronno

Le foto di Malnate

118 e vigili del fuoco stanno intervenendo per un incidente avvenuto tra le stazioni di Varese e Malnate.

Una donna di 62 anni è stata investita dal treno proveniente da Varese. L’incidente è avvenuto circa 100 metri prima del passaggio a livello in ingresso in stazione, i macchinisti avrebbero fatto in tempo a rallentare la corsa del convoglio prima dell’impatto. Il convoglio si è fermato nella tratta lungo via Cairoli (nella foto). Ancora da chiarire se l’investimento sia stato frutto di un gesto estremo o se la donna stesse camminando sui binari (la ferrovia corre su un rilevato, ma c’è modo di scendere al livello stradale in alcuni punti).

i soccorsi

Sul posto ci sono una squadra dei vigili del fuoco da Varese, un’automedica e un’ambulanza dell’SOS Malnate: la donna è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Circolo. Ha riportato un violento trauma cranico, è stata sottoposta a Tac e si trova ora in condizioni critiche. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia per i rilievi e quelli della Polizia Locale per regolare la circolazione ed evitare che il traffico rallentasse i soccorsi.

Si registrano ritardi nella circolazione ferroviaria della linea Laveno Mombello-Milano, in entrambe le direzioni. Alle ore 17.55 il treno RE10059, ad esempio, aveva accumulato 20 minuti di ritardo, il 2057 aveva 36 minuti di ritardo. Trenord sta indicando sul suo sito informazioni sui treni limitati o in ritardo.