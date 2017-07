Dopo il frigorifero, il televisore

Foto varie

Dal frigorifero al televisore. Quello fotografato qui è stato abbandonato in via Piave, a Varese. Qualche giorno fa qualcuno aveva lasciato in strada a Sant’Ambrogio un frigorifero (qui trovate la foto e la notizia).

Insomma Varese, che sta lottando per raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata, viene ostacolata da incivili che non conoscono le regole della convivenza e nemmeno quelle di Aspem; infatti Aspem ritira gli ingombranti direttamente a casa, basta fare un colpo di telefono.

A questo link trovate le istruzioni: sarà più facile e comodo che caricare un frigorifero sulla macchina e portarselo in giro per il centro città? O no?