Due arresti per spaccio nel Novarese

dav

Un indagine avviata alla fine del mese di marzo di quest’anno, protrattasi nei

mesi successivi e conclusasi solo pochi giorni fa, ha consentito ai Carabinieri

della Compagnia di Novara di stringere le manette ai polsi di due persone, un novarese di 27 anni, ed un marocchino 19enne, accusati di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di eroina e cocaina.

Ad entrambi viene anche contestata la continuazione del reato.

Rintracciati presso le loro abitazioni, localizzate in Vittuone, sono stati arrestati in esecuzione di un Ordinanza applicativa della Custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. Anna Maria Nutini su richiesta del Pubblico Ministero Marco Grandolfo.

Gli investigatori del Nucleo Operativo, che avevano attenzionato i due giovani nel corso delle attività info-investigative finalizzate al contrasto dello spaccio degli stupefacenti in Trecate, durante le indagini avevano anche perquisito l’abitazione dei due recuperando una modica quantità di cocaina ed

eroina nonché una somma in contanti di circa 1.800 euro in banconote di vario

taglio: la droga ed il denaro, messi in correlazione con le risultanze degli

accertamenti tecnici svolti sui telefoni e sui dati di traffico telefonico,

risultavano elementi decisivi per inchiodare i due arrestati alle loro

responsabilità.

Per altro, numerosi testimoni/acquirenti venivano ascoltati dai Carabinieri che, sulla base degli elementi raccolti (tra questi anche “sms” dal cui contenuto si comprendeva che l’attività di spaccio venisse anche “pubbicizzata”) , ricostruivano la rete della clientela, quasi tutta italiana di diversa estrazione sociale, individuando e ponendo fine ad un fiorente giro d’affari.

Gli arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Novara.