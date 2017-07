Tempo libero generica

Due di giorni di cucina ligure e piemontese nel segno della solidarietà, con musica d’autore e stand gastronomico per i palati più raffinati. , in via Bonvicini, con appuntamento sia a pranzo che a cena. L’iniziativa – organizzata dal Nucleo di Protezione Civile di Porto Ceresio, Bisuschio e Besano, con la partecipazione del Gruppo Alpini – prende il via sabato: dalle 12.00 fritture di pesce, focaccia ligure e carne piemontese già disponibili.

Dalla sera di sabato le cucine propongono il menù completo con piatti tipici della Riviera e dell’entroterra, accompagnati da vini piemontesi e assortimento di birre chiare e di frumento. Quest’anno, a farla da padroni, la frittura di paranza, le acquadelle impanate del Mediterraneo, le hamburger di fassona e la cima alla genovese, senza dimenticare le trofie fresche al pesto di basilico, zucchine e patate e quelle alla fondue di taleggio e speck, il prosciutto cotto alla brace, il condiglione della Riviera di Ponente e l’immancabile salamella con patatine. D’obbligo, anche se rigorosamente prealpini, i mirtilli di Bisuschio col gelato e la torta ai frutti di bosco! Dopo cena, entrambe le sere, musica e spettacolo con due musicisti valceresini (almeno d’adozione), Giacomo Morandi & Marco Restelli. Domenica mattina, dopo l’alzabandiera di rito alla presenza delle Autorità, il parroco don Adriano celebrerà al campo la S. Messa festiva delle ore 11. Tutto il ricavato della festa sarà devoluto alla Protezione civile per il potenziamento delle attrezzature di intervento in catastrofe e le attività formative rivolte alla gioventù nell’ambito del soccorso.