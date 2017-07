Due morti e diversi feriti per il sisma che ha colpito Grecia e Turchia

Terremoto la notte scorsa tra la Turchia e la Grecia. L’epicentro è stato individuato in mare a una profondità di 10 chilometri tra le località turistiche di Bodrum in Turchia e di Kos in Grecia.

La scossa, di 6,7 gradi, si è verificata trenta minuti dopo la mezzanotte ( ora italiana). La popolazione ha sentito distintamente la terra tremare e si è riversata in strada. Le autorità turche parlano di danni ad alcuni edifici e di feriti non gravi. Onde anomale si sono infrante sulla costa provocando allagamenti nella cittadina di Bodrum.

Più grave la situazione in Grecia. Nell’isola di Kos, che dista 16 chilometri dall’epicentro, si registrano due vittime ( di nazionalità straniera) provocate dai crolli oltre a diverse decine di feriti.

Una trentina le scosse di assestamento seguite che hanno indotto i residenti a dormire all’aperto.