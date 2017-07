Due notti di disinfestazione dalle zanzare

Saronno diventa offlimits per le zanzare: stanotte e la prossima, precisamente mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, si terrà il nuovo intervento di disinfestazione realizzato dall’Amministrazione comunale nella speranza di arginare la presenza degli insetti in città.

Dall’assessorato al vede arriva la raccomandazione a non entrare nelle aree interessate per almeno un’ora dal termine del trattamento, tenere chiuse porte e finestre in prossimità dei giardini, non entrare con animali nelle aree trattate fino al termine dell’intervento, ed evitare il consumo dei prodotti di orti per almeno 3 giorni. L’intervento si terrà dalle 22 alle 5 del mattino.

Dal comune anche un piccolo suggerimento ai saronnesi per non vanificare l’operazione di disinfestazione: ”Chiediamo – spiega l’assessore Gianpietro Guaglianone – di eliminare tutte le condizioni che favoriscono il proliferare delle zanzare a partire da contenitori pieni d’acqua conservati in balconi, orti e giardini. E’ una piccola attenzione che ci consente di massimizzare l’efficacia degli interventi”.