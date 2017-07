Foto varie

Due serate di “Cinema sotto le stelle” questa settiama a Gavirate.

Si inizia questa sera, mercoledì 26 luglio alle 21.30 presso il Cortile della Biblioteca in Via De Ambrosis, 11 con

“Animali fantastici e dove trovarli”

Regia: David Yates

Con: Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller, Katherine Waterston

Ingresso unico: € 6.00

L’appuntamento col grande schermo continua venerdì 28 luglio alle 21.30 presso il Cortile della Biblioteca in Via De Ambrosis, 11 con

“La la Land”

Regia: Damienne Chazelle

Con: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Rosemarie De Witt

Il film sarà proposto in lingua originale con sottotitoli in inglese

Ingresso unico: € 6.00

In caso di maltempo le proiezioni si terranno presso il Cinema Garden in Via IV Novembre

Info: 3483416538