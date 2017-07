Due studentesse in stage a Bruxelles per scoprire le istituzioni europee

olga fiorini

Sono pronte a partire, fresche fresche di maturità, due studentesse del Liceo internazionale dell’istituto Olga Fiorini. Destinazione: Parlamente Europeo, Bruxelles.

Elena Lorvetti e Giada Martucci passeranno due mesi in stage in Belgio per capire come funzionano le istituzioni europee. «Parteciperanno alle assemblee plenarie, lavoreranno negli uffici e di sicuro non faranno fotocopie» racconta l’eurodeputata Lara Comi che l’anno scorso promise lo stage e che ora ha mantenuto la promessa. Due mesi di lavoro «durante i quali queste ragazze potranno avere una maggiore consapevolezza di cos’è l’Europa, nel bene e nel male».

Un’esperienza importante sia per le due ragazze che per l’intera scuola fondata dalla cittadina benemerita di Busto perché Elena e Giada sono due studentesse della prima classe della sperimentazione del Liceo Internazionale, un percorso di studi superiori che si snoda in 4 anni. «E’ lavorando insieme che si ottengono le cose migliori. Insieme si lavora, discute e borbotta. Ma è questo guardare avanti che porta ad idee molto belle che alla fine portano a questi risultati», ha commentato Olga Fiorini, prima di consegnare le borse di studio con le quali le ragazze affronteranno questa esperienza.

E prima di partire, le ragazze hanno ricevuto anche il riconoscimento e il ringraziamento del sindaco Emanuele Antonelli: «si vede la vostra passione -ha detto-. Aiutateci a cambiare questo sistema che non funziona. Perché con la nostra fantasia e creatività possiamo fare enormi passi avanti e scuole come queste vi instradano bene in questo percorso».