Due varesini alle finali europee under19

Ci sono anche due giocatori varesini alle finali del campionato europeo under 19 di football americano che si disputano nel fine settimana allo stadio “Laurent Plegelatte” di Parigi.

La nazionale azzurra si affida infatti, tra gli altri, anche a Riccardo Crosta e a Max D’Auria: il primo è il quarterback degli Skorpions, il secondo gioca nella linea d’attacco dei Gorillas ed entrambe hanno disputato l’ultima stagione nel campionato nazionale di Seconda Divisione.

Crosta (che ha esperienza negli USA a livello di high school) è già stato decisivo nelle gare di qualificazione, servendo al milanese Previtali il passaggio vincente che ha permesso all’Italia di vincere a Belgrado e ottenere così il pass per le finali parigine.

Il “Blue Team” disputerà la propria semifinale domani - venerdì 14 luglio – a partire dalle ore 18 contro l’Austria; in precedenza (ore 14) i padroni di casa della Francia affronteranno la Germania.

Domenica 16 le vincenti disputeranno il match per il titolo alle 14; le perdenti invece si sfideranno alle 11 per il terzo e quarto posto.

Con l’Italia ci sarà anche il grande talento emergente del nostro football, Davide Rossi, classe 2000 in forza ai Panthers Parma. La nazionale under 19 è affidata all’head coach Paolo Brochini.