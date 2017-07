È cominciato il trasloco della Comunità Montana a Luino

Foto varie

Come anticipato da Varesenews nei mesi scorsi, è arrivato il momento del cambio di residenza della sede della Comunità Montana Valli del Verbano che da Cassano Valcuvia – lungo la statale – arriverà qualche chilometro più a nord, a Voldomino, frazione Luinese.

Sono in corso in questi giorni le operazioni di trasferimento della sede operativa della Comunità Montana Valli del Verbano dall’attuale ubicazione, in via Provinciale 114, in Via Asmara 56, presso il palazzo ex Tribunale, appunto a Luino.

A far tempo da lunedì 24 luglio non saranno quindi completamente garantiti i servizi erogati dalla Comunità Montana e, nel periodo compreso tra venerdì 28/7 e venerdì 4/8, data in cui si prevede sarà completato il trasferimento, gli uffici resteranno chiusi al pubblico.

Nel suddetto periodo, lo Sportello Unico associato per le Attività Produttive garantirà regolarmente il servizio presso la sede di Cuveglio, Piazza Marconi 1 (tel. 0332-658513).

Il trasloco a Luino permetterà all’ente di risparmiare fino a 70 mila euro l’anno di affitto.