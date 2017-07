E’ di venerdì la seconda serata di Shopping by night

Foto varie

Torna lo Shopping by Night in centro: dopo la prima serata, che ha coinciso con il primo giorno di saldi, sabato 1 luglio, ora i negozi aperti la sera in occasione dei saldi estivi sono al venerdì, dalle 21 alle 24.

Nell’occasione, venerdì 7 luglio, di sera, la via Sacco sarà il palcoscenico di una serata a base di sport. Il Comitato di Via Sacco, in collaborazione con gli assessorati allo Sport e alle Attività produttive del Comune di Varese e Ascom, organizzano l’iniziativa “SportINStrada” una kermesse notturna di sport ed esibizioni artistiche.

Dalle ore 20 in via Sacco verranno allestiti campi attrezzati, reti, porte e tutto il necessario per svolgimento di mini-partite dimostrative. Ci sarà spazio, inoltre, per le performance artistiche circensi e un’area dedicata alla danza aerea. Le società sportive che parteciperanno all’evento sono l’asd Rugby Varese che allestirà un campo da gioco illuminato dove si svolgerà un torneo amichevole. Ci sarà inoltre un’area-gioco dedicata ai bambini e una zona relax con cibo e musica. Ci sarà poi l’associazione GS Ens Varese che allestirà un campo per le partite di Dodgeball. Durante la serata si sffideranno in una partita amichevole la squadra dei GS ANS VARESE contro il Comune di Varese. Anche i Gorillas Varese American Football team si cimenterà in partite dimostrative di football. L’Associazione Spazio Kabum ha in programma invece esibizioni jam di fuoco, spettacoli aerei con la corda e trapezio, spettacoli di giocoleria acrobatica e molto altro.