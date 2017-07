È il giorno delle offerte su Amazon

Foto varie

Il colosso delle vendite online Amazon ha avviato una campagna massiccia per la giornata di sconti dedicata ai suoi utenti premium.

Oggi, lunedì 10 luglio alle 18, avrà inizio il Prime Day, un evento dedicati ai clienti Prime con promozioni particolari.

Un momento molto atteso per i clienti Amazon perché in aggiunta alle migliaia di Offerte lampo, ce ne saranno altre che si alterneranno per tutte le 30 ore di shopping del Prime Day.

Di seguito, 10 anticipazioni sulle promozioni del Prime Day:

Promozioni attive il 10 luglio a partire dalle 18:00

Epilatore a Luce Pulsata Remington IPL6780

Estrattore di succo Philips

Barbecue a gas Campingaz Texas

Spillatori Heineken The Sub

Cofanetto Blu-ray Tim Burton in esclusiva per Amazon

Alcune promozioni attive l’11 luglio

Fotocamera full-frame mirrorless Sony Alpha 7

GoPro HERO5 Session con accessori

Hoverboard Nilox

Smart TV Samsung 40″ 4k UHD

Xbox One S