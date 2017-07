È morto Navarro-Valls, storico portavoce di Papa Wojtyla

navarro valls inaugurazione anno accademico insubria 2006

È morto oggi pomeriggio, dopo una lunga malattia, Joaquín Navarro-Valls, direttore della sala stampa vaticana dal 1984 al 2006, storico portavoce di Papa Giovanni Paolo II.

Giornalista e medico, aveva 81 anni.

Membro dell’Opus Dei, è stato referente per la stampa per gran parte del pontificato di Papa Wojtyla. In questa veste – e con la propria competenza di medico – seguì anche la lunga malattia del papa.

Dopo l’elezione di papa Ratzinger con il nome di Benedetto XVI, Navarro Valls ha continuato la sua opera per un anno e poi si è ritirato.

A Navarro Valls era stata concessa anche la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione all’Università dell’Insubria, nel 2006 (nella foto).