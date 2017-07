E’ ufficiale: monsignor Delpini arcivescovo di Milano

Foto varie

Con la attribuzione papale, avvenuta venerdì 7 luglio 2017, ora è ufficiale: il nuovo arcivescovo di Milano, colui che succede ad Angelo Scola è monsignor Mario Delpini, fino a ieri vicario generale della diocesi. Ad annunciarlo, alle 12, è stato proprio monsignor Scola

Delpini è un varesotto doc, cresciuto anche spiritualmente nelle nostre zone e rimasto per tutta la sua carriera sacerdotale in Lombardia: è nato infatti a Gallarate il 29 luglio 1951, e cresciuto a Jerago con Orago insieme ai suoi 5 fratelli. A Jerago ha frequentato la parrocchia san Giorgio di Jerago e le scuole del paese fino alla quinta elementare, mentre le scuole medie e i due anni del ginnasio li ha passati nella scuola statale di Arona, al Collegio De Filippi.

E’ entrato in seminario a Venegono Inferiore per frequentare il liceo classico, e nel 1975 è stato ordinato sacerdote dall’allora cardinale Giovanni Colombo. Laureato in lingue classiche ha insegnato greco nei seminari di Seveso e Venegono Inferiore: di quest’ultimo è stato anche rettore.

(Fonti biografiche: Wikipedia, Vatican Insider)

LA DIRETTA DELL’ANNUNCIO SU FACEBOOK

A dare l’annuncio in diretta è la pagina facebook di Chiesadimilano.it: qui Scola ha tratteggiato la figura del nuovo arcivescovo, e il nuovo Arcivescovo ha rivolto ai presenti le prime parole, da cui è emersa fin da subito una grande simpatia e modestia. Da oggi fino al 9 settembre

MONSIGNOR DELPINI A VARESE DUE VOLTE NEGLI ULTIMI TEMPI

Monsignor Delpini è stato recentemente nella sua provincia per due eventi importanti: la processione al sacro Monte dei 14enni della diocesi, quest’anno da lui presieduta, e alla cripta di Masnago per una visita pastorale.