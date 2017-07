Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: ecco i gironi

Le immagini dei dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato sul proprio sito la composizione dei gironi per stagione sportiva 2017/2018.

Le squadre del Varesotto di Eccellenza sono inserite nel girone A che sarà così composto: A.S.D. Accademiapavese S. Genesio, A.C.D. Ardor Lazzate, A.S.D. Busto 81, A.S.D. Calvairate, U.S.D. Castellanzese 1921, A.S.D. Cavenago Fanfulla, S.S.D. Citta di Vigevano S.R.L., A.S.D. Fbc Saronno 1910, Pol. Fenegrò, A.C. Legnano, S.S.D. Lomellina Calcio, A.S. Sancolombano, U.S. Sestese Calcio, A.S.D. Accademia Gaggiano Team, A.S.D. Union Villa, F.C. Verbano Calcio.

Per quanto riguarda la Promozione, nel girone A sono inserite A.S.D.C. Base 96 Seveso, A.C.D. Besnatese, A.S. Brebbia Calcio, Bresso Calcio S.R.L., A.S. C.O.B. 91, G.S. Castanese, A.S.D. F.M. Portichetto, U.P. Gavirate Calcio, U.S.D. Guanzatese, A.C.D. Lentatese, A.S.D. Morazzone, A.S.D. Olimpia Calcio 2002, F.C.D. Rhodense, A.S.D. Uboldese, A.S.D. Universal Solaro, A.C.D. Vergiatese.

Girone A anche per la Prima Categoria che sarà così composta: Club Amici Dello Sport, S.C. Antoniana, S.S. Arsaghese, U.S.D. Belfortese, Ssdarl Cairate Calcio, U.S.D. Casbeno Varese, F.C. Fagnano A.S.D., Fc Tradate, A.C. Folgore Legnano, A.S.D. Gorla Maggiore, A.S.D. Ispra Calcio, A.S.D. Luino Maccagno, G.S. S. Marco, A.S.D. Union Tre Valli, A.S.D. Valceresio A. Audax, U.S.D. Vanzaghellese 1970.

Per quanto riguarda Seconda e Terza Categoria, la sezione di Varese della Lega Nazionale Dilettanti della Lombardia ha diramato l’elenco delle squadre che hanno formalizzato l’iscrizione ai campionati. Per la divisione dei gironi ci vorrà ancora qualche giorno.

Queste le squadre che hanno presentato l’iscrizione alla Seconda Categoria: O.F.C. Arnate, A.P.D. Aurora Induno, A.S.D. Buguggiate, A.S. Calcinatese, U.S.D. Cantellorasa Calcio, F.C. Caravate, A.P.D. Ceresium Bisustum, A.S.D. Città di Samarate, A.S.D. Crennese, F.C. Cuassese, A.S.D. Gallaratese, A.S.D. Insubria Calcio, A.S.D. Lavena Tresiana, F.C. Laveno Mombello, F.C. Lonate Ceppino A.S.D., A.S.D. Malnatese Calcio, Pol. San Luigi Albizzate, A.S.D. San Michele Calcio, A.C. Sumirago Boys Soccer, A.S.D. Ternatese Calcio, A.S.D. Viggiù Calcio 1920.

Queste infine le formazioni che hanno richiesto l’iscrizione alla Terza Categoria: F.C.D. Angerese, A.S.D. Atletico Castelseprio, A.S.D. Aurora Premaggio, A.C. Azzurra, Usd Calcio Bosto, A.S. Casmo, A.S.D. Casport, A.C. Coarezza, A.S. Don Bosco, G.S. Eagles Caronno Varesino, A.S.D. France Sport, A.S.D. Fulcro Travedona Monate, U.S.D. Jeraghese, A.C. Mascia United, Asd Nuova Fiamme Oro Ferno, Acsd Oratorio di Cuvio, A.B.O. Olona, F.C. Pro Cittiglio, A.S.D. Rancio Calcio, A.S.D. Sommese 1920, A.S. Varano Calcio, Pol.D. Vergherese.