Ecco le immagini del lupo ripreso nel Parco Ticino

Foto varie

Nei giorni scorsi abbiamo scritto a lungo di una scoperta sensazionale fatta nei pressi di Magenta all’interno del Parco Ticino. Grazie alle foto–trappole notturne, lo scorso maggio, è stata accertata la presenza di un esemplare di lupo (Canis lupus L., 1758) nella zona centrale del Parco.

Abbiamo raccontato di come si trattasse di una scoperta sensazionale che in provincia di Varese, dopo cento anni durante i quali la specie non è mai stata avvistata, ha però un precedente recente.

Ora, però, ecco il documento filmato che stavamo aspettando: le vere immagini del lupo diffuse proprio dal Parco Ticino. Queste immagini, come accertato dal professor Alberto Meriggi dell’Università di Pavia e dalla dottoressa Olivia Dondina dell’Università Bicocca di Milano, ritraggono un animale ascrivibile, dalle caratteristiche morfologiche, alla sottospecie italiana del lupo (Canis lupus italicus Altobello, 1921), probabilmente in fase di dispersione, alla ricerca di nuovi territori.