Ecco quanto guadagneresti in Svizzera per fare il tuo lavoro

Vi siete mai chieste quanto guadagnano i nostri vicini svizzeri per svolgere lo stesso lavoro che facciamo noi (italiani)? Vi avvertiamo, proseguire nella lettura potrebbe nuocere gravemente alla vostra autostima ma se siete curiosi vi segnaliamo un sito internet predisposto dalla confederazione elvetica che vi dice, scandagliando i dati reali dei salari svizzeri, qual è lo stipendio medio che riceve un lavoratore svizzero.

I dati sono relativi ai salari del 2014 e qualcosina potrebbe essere cambiato ma sono comunque molto puntuali.

Ecco qualche esempio: un giornalista di 30 anni con 10 anni di lavoro di esperienza e una laurea universitaria che fa 40 ore settimanali, guadagna in media 5.700 franchi al mese per 13 mensilità.

Sempre un 30enne svizzero che sceglie di fare l’operaio in un’azienda metalmeccanica si porterebbe a casa dai 5mila ai 6mila franchi. E se lo stesso 30enne decidesse di svolgere attività non qualificate nell’ambito dei servizi alla ristorazione? Parliamo di lavapiatti, per intenderci. Ebbene lo stipendio che esce dal database dei salari svizzeri va dai 3mila ai 4mila euro.

Potremmo andare avanti a fare centinaia di esempi ma, se siete curiosi, esiste il sito della Confederazione che vi permette di fare ricerche ad hoc per ogni tipo di professione. IL LINK DEL SITO

Aldilà del punto di vista da “voyeur” che possiamo avere da questa parte del confine è doveroso attribuire a questo servizio dei vicini svizzeri un plauso. Si tratta di un servizio di grande trasparenza molto utile a chi entra nel mercato del lavoro.

Inoltre, al netto dell’invidia di chi si porta a casa salari nettamente più bassi, bisogna comunque aggiungere che la comparazione tra italiani e svizzeri deve tenere conto di alcune condizioni fondamentali: in Svizzera parte del trattamento sanitario e tanti altri servizi sono coperti attraverso assicurazioni private che quindi costano di più al cittadino. Inoltre, la vita ha un costo molto molto più alto.