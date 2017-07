Economia circolare dei rifiuti, a Busto i maggiori esperti del settore

inceneritore

Un convegno sul tema dell’economia circolare dei rifiuti alla presenza di un ricco “parterre” di esperti e di rappresentanti di società europee e americane (Waste2Energy e Merrill Engineering) che operano nel settore ambientale. È questa la nuova proposta messa in campo dall’associazione L’Officina delle Idee, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio: l’appuntamento è per lunedì 17 luglio alle 21 nella sala Tramogge dei Molini Marzoli, per una serata introdotta dal presidente onorario Gian Pietro Rossi e coordinata da Gigi Farioli.

«È di questi giorni – spiega il sindaco emerito Gigi Farioli – la manifestata volontà dei principali attori locali di riprendere con decisione l’analisi e le riflessioni sul presente e sul futuro di Accam. Ciò naturalmente si inserisce in una dinamica di evoluzione dell’economia del rifiuto, dell’economia circolare e degli impianto a freddo in alternativa e/o complementarietà con i termovalorizzatori».

Grazie alla acquisita disponibilità di esperti ambientali e di rappresentanti di società multinazionali operanti nel settore, l’Officina delle Idee in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio promuove per lunedì 17 alle ore 21, presso la sala Tramogge dei Molini Marzoli in via Molino 2 a Busto Arsizio, una presentazione con l’adesione di personaggi di primo livello.

«Un’occasione da non perdere per conoscere e quindi deliberare – conclude Farioli -, per riflettere e ripartire non più da sterili polemiche campanilistiche ma da concrete prospettive per il futuro. Una importante pagina di una riflessione da Stati Generali, non solo per Busto Arsizio ma per l’intero Altomilanese, e, perché no?, per la Regione Lombardia».

Lunedì 17 luglio ore 21 – Busto Arsizio, Molini Marzoli, sala Tramogge

Economia circolare dei rifiuti: presente e futuro.

Impianti a freddo e nuovo tecnologie

Introducono:

Gian Pietro Rossi, sindaco emerito di Busto Arsizio e presidente onorario dell’associazione “Officina delle Idee”;

Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio

Relatori:

Giovan Battista Cavallari advisor ambientale per Merrill Engineering;

Bob Yackel owner, Merrill Engineering;

Pascal Jean Bernhard, managing director Waste2Energy;

Antonio Lago, esperto ambientale

Coordina i lavori:

Gigi Farioli, sindaco emerito di Busto Arsizio