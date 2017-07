marco colombo

Eletta la presidenza di Aime agroalimentare. Ne fanno parte: Marco Colombo (Salumificio Colombo), Francesca Corbani (Distillerie Freddozzo), Marcello Chini (Pasticceria Dolci Sapori), Marco Trolese (Raviolificio San Marco), Diego Signini (Cioccolateria Audere), Monica Neri (Legù La pasta non pasta), Vincenzo Gargaglione (Pasticceria Milano), Antonella Cabassa (Asparagi Mazza di Cantello), Franco Macchi (Cooperativa Prealpina Latte Varese).

(nella foto: Marco Colombo)

«Da tempo stiamo facendo un grande lavoro nell’ambito della reti d’imprese – spiega Colombo – cercando quotidianamente di far incontrare domanda e offerta, di accompagnare in questo difficilissimo cammino realtà produttive e commerciali, vogliamo stimolare nuove e forme di aggregazione di interscambio di dati, competenze. È un inizio di strategia condivisa per rilanciare distretti produttivi ed aree commerciali, sapendo, che sicuramente, muovendosi da soli, difficilmente si potrà cambiare questa situazione».