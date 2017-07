“Enjoy your meal Nessie!”: i Glaciali a nuoto insieme al mostro di Loch Ness

Foto varie di nuoto

Da tre anni l’Associazione di Gazzada Schianno i Glaciali, oltre al tradizionale Italian Open Water Tour, organizza una nuotata estiva dai contorni mitici. Dopo la traversata di 6,5 chilometri del Bosforo a Istanbul nel 2015 (durante la Bosphorus Cross Continental) e la traversata nel 2016 dello Stretto di Messina “di Scilla e Cariddi”, i Glaciali affronteranno quest’estate un altro “mostro” con la traversata del lago di Loch Ness, in Scozia, impresa che appare certamente come la più estrema, un unicum assoluto.

Si parla di unicum assoluto perché i Glaciali hanno contattato un’Associazione della cittadina scozzese di Fort Augustus (che opera sul lago di Loch Ness) per organizzare una propria traversata in un proprio evento: le acque mitologiche del lago scozzese, 13/14°, saranno dunque il palcoscenico della nuova impresa dei Glaciali.

Saranno 16 i nuotatori della compagine di Gazzada, accompagnati da 32 “tifosi” che affronteranno i 2850 metri delle acque nere e ferrose del lago. Inoltre, l’arrivo sotto il celebre Urquhart Castle rappresenta la cornice ideale per un’avventura definita dal presidente Marcello Amirante “già mitologica… alla caccia di Nessie!”. Come da tradizione, infatti, i Glaciali hanno pensato ad un nome per la trasferta e creato un logo preparando magliette e felpe: “Loch Ness swim whisky trail”. Il mostro di Loch Ness campeggia sul logo accompagnato dalla scritta un po’ macabra e un po’ beffarda “enjoy your meal Nessie”.

Ovviamente la trasferta dei 48 Glaciali non sarà incentrata solo sulla traversata, ma comprenderà anche un tour di qualche giorno alla scoperta delle meraviglie della Scozia, come le distillerie, i castelli e la splendida isola di Skye.

L’estate dei Glaciali continuerà poi con la seconda tappa dell’Italia Oper Water Tour a Maccagno, il 27 agosto, evento organizzato proprio dall’Associazione gazzadese.