Enrico Ruggeri, sabato in concerto al Parco

Si ripete con successo, dopo l’ottimo esperimento comasco del 2016, il concerto di Enrico Ruggeri in trio acustico anticipato dal gruppo musicale “spalla” di Francesco Pellicini “I Delfini d’acqua dolce”. Sabato sera 15 luglio, dalle ore 21.00, nella splendida cornice del Parco a lago di Luino, nella pedonale (per l’occasione) Viale Piero Chiara (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, in caso di pioggia teatro Sociale di Luino), andrà in scena una serata molto sentita dalla popolazione luinese e dall’intera provincia: il Festival del Teatro, della Musica e della Comicità, diretto dallo stesso Francesco Pellicini, dopo aver aperto due anni orsono anche al genere musicale, offrirà dunque un programma di tutto rispetto.

Dalle 21, a salire sul palcoscenico, saranno i “Delfini d’acqua dolce” con lo stesso Pellicini; il gruppo presenterà l’album “Non ho tempo di prendere a schiaffi tutti” del 2016 chiudendo l’intervento con l’esecuzione del singolo “Il primo bacio” uscito il 3 luglio 2017 per la casa discografica Latlantide. “E’ per noi motivo di grande orgoglio aprire il concerto di un celebre personaggio della musica leggera italiana – dice Pellicini – tra l’altro, per me, neroazzurro incallito quanto Enrico, farlo a Luino ha un sapore del tutto particolare”.

Naturalmente è stato lo stesso staff di Ruggeri a volere la medesima formazione dell’anno scorso sul lago di Como con I Delfini d’acqua dolce che avevano ben impressionato il cantante. Alle 22.30 sarà la volta di Ruggeri che, accompagnato da due musicisti, presenterà i più grandi successi della sua carriera ri arrangiati in chiave acustica. Un concerto molto poetico, studiato e arrangiato nei minimi particolari, che il cantante svolge solo in particolari contesti molto suggestivi proprio come il Parco a lago di Luino. Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per info e contatti www.festivalcomicita.it e ufficio turistico Luino.