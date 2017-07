Nove ragazzi diciannovenni di Busto Arsizio, in vacanza dopo la maturità al Liceo Tosi, raccontano i momenti di terrore vissuti a Kos. Durante la scossa di terremoto si trovavano in un bar dell’isola. I ragazzi sono tutti illesi e sono riusciti a mettersi in contatto con le loro famiglie.

Siamo nove ragazzi diciannovenni di Busto Arsizio. Vogliamo raccontarvi la nostra testimonianza poiché eravamo nella “Bar Street” quando si è scatenato il terremoto a Kos.

Il terreno sembrava una tavola da surf, l’edificio dove fino a poco prima avevamo ballato, il “White Corner Club“, ci è crollato alla spalle. Noi quattro ragazze siamo state sorrette da un uomo della security che ha creato una sorta di muro per evitare che finissimo a terra, una di noi ha anche perso una scarpa tra la folla. Terminata la scossa c’è stato un breve blackout che ha creato panico tra la folla, la musica si è fermata e l’unico rumore che si sentiva tra le grida era il frantumarsi di bicchieri e tavoli che cadevano. Ritornata la luce siamo riuscite a ricongiungerci con i ragazzi che erano sul lungomare.

Successivamente ci siamo diretti verso casa, evitando di passare per il centro storico. Lungo la strada abbiamo visto i numerosi crolli di chiese e archi antichi. Giunti a casa ci siamo ritrovati con gli altri nostri due amici che al momento della scossa erano a letto. Loro sono scappati dalla finestra appena la terra ha cominciato a tremare.

Fuori da casa nostra c’è stato un via vai di macchine, la gente continuava a salire verso la montagna per spostarsi dal lungo mare e dal centro città. Noi inizialmente non sapevamo cosa fare: rimanere fuori casa o incamminarci verso una zona più alta visto che si pensava a un possibile tsunami. Grazie a un nostro vicino di casa abbiamo deciso di rimanere lì (Efthia Apartaments), dove siamo tuttora, e abbiamo passato la notte fuori. Le scosse sono continuate per tutta la notte e anche oggi. Speriamo di riuscire a goderci la nostra meritata vacanza di maturità (liceo scientifico Arturo Tosi) nei prossimi giorni.

(Simona Siclari, Alessandro Bendo, Francesca Bauleo, Davide Stramare, Luca Stengrimsen, Andrea Gjetia, Adele Shabani, Giulia Pozzi , Virginia Caparrotta, Davide Stramare)