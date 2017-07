Esce di casa e si perde: paura per un bimbo di 9 anni

Momenti di panico sabato mattina per una famiglia di Villa Cortese che si trovava a San Giorgio su Legnano a far visita ad alcuni parenti.

Una famiglia residente a Villa Cortese si è recata a San Giorgio, al confine con Legnano, a far visita ad alcuni parenti. Il figlioletto di 9 anni è uscito di casa e si è incamminato sulla pista ciclabile che costeggia il parco Castello in via per San Giorgio. Cammina cammina, il bimbo è arrivato fino al parco. Da qui, però, poi non è più stato capace di tornare sui suoi passi e fare ritorno all’abitazione dei parenti di San Giorgio.

Naturalmente, il bambino è stato preso dal panico. Alcuni frequentatori del parco, notandolo che piangeva, lo hanno prima rassicurato e poi hanno chiamato una pattuglia della Polizia Locale di Legnano che stava effettuando servizio al mercato cittadino. Gli agenti del comando di corso Magenta sono riusciti a risalire all’accaduto. Anche perché i genitori del piccolo già si erano attivati dopo aver notato che il bambino non era più in casa. Tanto spavento per tutti, ma alla fine, il piccolo è tornato sorridente dai propri genitori.