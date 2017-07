Esce di strada e sfonda un muro con la macchina

Incidente stradale - sfonda il muro

Esce di strada con l’auto e finisce letteralmente dentro a un muro.

E’ successo ieri sera poco dopo le 21 a Busto Arsizio, in via Magenta.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo, l’automezzo ha terminato la sua corsa contro un muro di recinzione sfondandolo.

I Vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa , hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, il conducente, un uomo di 50 anni, e un ragazzo di 16. Sul posto anche la Polizia locale e i soccorsi della Croce Rossa di Busto Arsizio

Successivamente gli operatori hanno disincastrato l’auto e hanno dovuto abbattere parte del manufatto che era ormai pericolante.