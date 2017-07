Estate all’Isolino Virginia: aperitivi, concerti e tante attività per i bambini

Inaugurazione ristorante

Prosegue il programma di weekend per la famiglia sull’Isolino Virginia, con aperitivi, concerti e tante attività per i bambini. Ecco i prossimi appuntamenti.

Sabato 29 luglio è in programma un aperitivo in battello al tramonto. Appuntamento alle 19.00 a Biandronno, via Marconi, per l’imbarco sullo Stradivari, il nuovo battello che naviga sul lago di Varese, che per un’ora ospiterà l’aperitivo sullo sfondo suggestivo del lago al calar del sole. Costo di partecipazione: 20 euro.

Domenica 30 luglio, al pomeriggio, spazio ai bambini con il laboratorio “Il vaso dell’Isolino” (per il costo di 6euro) che prevede un’introduzione teorica sulla diverse fasi della lavorazione dell’argilla per poi passare ai giochi e al divertimento. Si parte da Biandronno alle 15.00 per arrivare puntuali all’inizio del laboratorio alle 15.30.

Nel tardo pomeriggio di domenica 30 luglio progetto Iceberg racconta la “storia di una città sommersa” con un viaggio, grandi invenzioni, storie di pesci e pescatori e i segni indelebili lasciati da coloro che la abitavano.

Si tratta di uno spettacolo itinerante, prodotto da Stefano Beghi e Matteo Sanna (in collaborazione con il Centro Gulliver di Varese, l’Accademia Solevoci e Navigazione Lago di Varese) per capire che un viaggio non ci fa semplicemente muovere nello spazio: è il tempo che ci permette di cambiare, ma ci rendiamo conto di quanto siamo cambiati sono quando torneremo al punto di partenza.

Per l’evento la partenza è prevista da Biandronno alle ore 17.30 al costo di 20€, gratuito per i bambini fino a 6 anni.

Sabato 5 agosto, alle ore 21.00, sullo sfondo degli insediamenti preistorici dell’isolino Virginia si terrà il concerto di arpe di Fabius Constable & Celtic Harp Orchestra. Nell’oasi di natura incontaminata risuoneranno al tocco di centinaia di corde d’arpa le nuove composizioni di Fabius Constable accompagnate dalla voce soprano di Donatella Bortone. L’ispirazione del musicista affonda le sue radici nel filone leggendario che caratterizza terre e confini lontani come Francia, Irlanda e Bretagna, ma anche nelle sonorità calde del tango argentino e in quelle più moderne e jazz del Nord America. Chiunque voglia partecipare dovrà presentarsi al pontile di Biandronno per la partenza delle ore 20.30 al costo di 15 euro.

Altro tuffo nella natura domenica 6 agosto con il birdwatching sul lago di Varese. Ritrovo in mattinata alle 9.00 presso il pontile della Schiranna e partenza per una navigazione di un’ora e mezza con visita guidata LIPU. Un’escursione per conoscere piante e animali del bacino lacustre osservando le diverse specie di uccelli che si succedono nel corso della stagione: dal grande falco pescatore agli aironi cenerini, dalle alzavole agli svassi. Una bella occasione per passare una mattinata immersi nella natura. Il costo di partecipazione è di 20 euro.

Nel pomeriggio bambini protagonisti con il laboratorio “Le Pintadere”. I neolitici usavano polvere di minerali per produrre colori con cui decorare i loro abiti tramite oggetti di pietra o di argilla detti pintaderas, ritrovati anche nello scavo dell’Isolino. Durante il laboratorio i bambini utilizzeranno questi strumenti e colori per dipingere le magliette bianche che poi porteranno a casa. Le magliette dovranno essere procurate dai partecipanti, ma ci sarà l’opportunità di acquistarle sull’isola. Si parte da Biandronno alle 15.00, costo 6 euro.

Gli appuntamenti sull’Isolino Virginia proseguono con tante altre occasioni per vivere il fantastico scenario del sito Unesco. Tutte le informazioni sul sito dell’Isolino Virginia

Per gli orari di navigazione cliccate QUI