“Estate sicura”, i Carabinieri a caccia di ladri e droga

Foto varie

Controlli a raffica dei Carabinieri della Compagnia di Gallarateper prevenire furti in appartamenti e spaccio di droga.

Tra venerdì 28 e domenica 30 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno intensificato i servizi di vigilanza estiva, allo scopo di prevenire il verificarsi dei furti nelle abitazioni lasciate incustodite dai cittadini in vacanza e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata rivolta anche al controllo della “movida” negli esercizi pubblici della zona del Ticino e di Sesto Calende.

Più di 15 pattuglie ed oltre 30 carabinieri impiegati in collaborazione con i reparti speciali dell’Arma, in particolare con il Nucleo dei CC Cinofili di Casate Novo (Lecco) hanno consentito di arrestare di un cittadino italiano e denunciare altri sei individui per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Sono state sequestrati complessivamente 25 grammi e 7 piantine di marijuana, un grammo di hashish, 6 grammi di cocaina e 20 grammi di speed.

Sono state inoltre identificate oltre 160 persone e più di 30 stranieri, con il controllo di oltre 60 autovetture.

A Sesto Calende i militari della locale Stazione, coadiuvati dal cane Denver del nucleo Cinofili CC di Casatenovo, hanno arrestato un ventiduenne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il giovane, fermato nelle vicinanze della stazione ferroviaria è stato sorpreso in possesso di marijuana. All’interno della sua abitazione sono stati ttrovati oltre 20 grammi di Metanfetamina tipo Speed nascosti sopra un mobile.

Sostanza particolarmente in voga nei giovani che partecipano ai rave party, lo Speed si presenta sotto forma di polvere (di solito bianca, ma a volte anche rosa o gialla). Normalmente contiene amfetamine sintetiche e psicostimolanti proibiti per legge che appartengono alla famiglia delle fenetilamine (che comprende anche l’ecstasy). Tra gli effetti di questa droga particolarmente pericolosa, che durano dalle 4 alle 6 ore, la forte stimolazione dell’attività fisica, comportamentale, e della vigilanza. La maggior parte dei ravers prendono Speed (di solito sniffandolo) per sentirsi in forma e ballare tutta la notte.

I Carabinieri hanno inoltre denunciato a piede libero per detenzione illecita di stupefacente e coltivazione di marijuana un 39enne di Angera. L’uomo, notato dai militari mentre percorreva in auto una strada periferica di Sesto Calende, è stato fermato e sottoposto a controllo etilometrico, verificando un tasso alcoolico al di sopra della norma ed una modica quantità di marijuana nelle tasche dei pantaloni. Presso la sua abitazione i Carabinieri scoprivano una piccola serra artigianale con sette piante di marijuana (nella foto).

A Gallarate, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno “setacciato” il parco cittadino sito in viale Milano, controllando e successivamente segnalando quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina due cittadini africani, regolari in Italia poiché in possesso dello status di rifugiati politici e due italiani del luogo.

Numerosi esercizi pubblici controllati ad Angera e a Sesto Calende, nella zona lungo il Ticino. Non sono state elevate contravvenzioni ma sono stati identificati tutti gli avventori ed i mezzi in transito nell’area che, nel periodo estivo, è particolarmente frequentati da turisti e ragazzi.