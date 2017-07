Evade dai domiciliari per fare una rapina

E’ stato arrestato dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Legnano nel pomeriggio successivo alla rapina. M.T. 33 anni, legnanese, già agli arresti domiciliari per una rapina tentata a Busto Garolfo nello scorso marzo

Un rapinatore seriale ed incallito quello che stamattina, alle 10:30 circa, si è presentato alle casse del supermercato IN’S di Piazza del Popolo di Legnano. Travisato con occhiali ed il giubbotto fino al volto, impugnando il coltello, ha affrontato uno dei dipendenti del supermercato che però si è allontanato ed ha iniziato ad urlare che avrebbe chiamato i Carabinieri. Questo ha complicato molto le cose al malfattore che, non potendo agire direttamente sulle casse, ha deciso di desistere poi allontanandosi a bordo di una bicicletta. Immediato l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, allertati dalla Centrale, che arrivati al supermercato hanno raccolto le dichiarazioni dalle vittime fornendo ai colleghi i primi elementi sull’autore del fatto.

Alcune verifiche agli impianti di videosorveglianza della zona ed una volta acquisite le immagini che ritraevano il rapinatore che si allontanava in bici dal luogo della rapina sono iniziate le indagini che, coordinate con i colleghi della Stazione di Legnano, hanno portato in breve tempo all’identificazione dell’autore. E’ stato rintracciato mentre stava usufruendo di “un permesso” che gli era stato accordato su richiesta del suo Avvocato. Accompagnato presso la Caserma di Via Guerciotti, sottoposto ai rilievi delle impronte, è stato poi associato alla Casa Circondariale di Busto in attesa della convalida che si avrà nei prossimi giorni. L’accusa, per ora, evasione e tentata rapina.