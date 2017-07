Ex Cantoni: pulizie e denuncia dopo la notte nera

Mentre continua il silenzio dell’Amministrazione comunale sulla notte nera la proprietà si è mobilitata per eliminare i “resti” del concerto dell’area dismessa ed ha deciso anche di sporgere denuncia per l’occupazione realizzata.

Sabato scorso i ragazzi del centro sociale Telos hanno organizzato una taz, occupazione temporanea, all’ex Cantoni, l’area dismessa di via Miola con ingresso all’altezza dell’incrocio con via Don Marzorati. I giovani anarchici saronnesi hanno spezzato catena e lucchetto del maxi cancello e sono entrati nell’area dismessa alle porte della Cassina Ferrara. In pochi minuti sono arrivati i rifornimenti, a partire dalle bevande, gli strumenti e il generatore. Qualche ora dopo è partita la notte nera.

Un evento che è proseguito con giocoleria, graffiti e musica techno fino alle 7 del mattino “regalando” ai residenti del rione un’autentica notte in bianco.

In settimana con il supporto logistico della polizia locale la proprietà ha provveduto a ripulire, i capannoni e l’antistante area verde, dai resti della festa, bottiglie e rifiuti d’ogni tipo. Contestualmente è stato nuovamente sigillato il cancello. Ma non solo. E’ anche stata sporta una denuncia contro ignoti per l’occupazione temporanea.