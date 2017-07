Ex Isotta Fraschini trovati dai vigili pezzi di auto rubati

Ex Isotta Fraschini trovati dai vigili pezzi di auto di provenienza furtiva

Pezzi di auto rubati, ammassati in un angolo pronti ad essere ricettati. E’ quanto hanno trovato, lunedì pomeriggio, gli uomini del comando di polizia locale che con il comandante Giuseppe Sala hanno effettuato un sopralluogo nell’area dismessa dell’ex Isotta Fraschini in via Milano.

L’operazione arriva dopo le segnalazioni di molti saronnesi che hanno notato alcuni senzafissa dimora uscire dal maxi cancello che chiude l’area di capannoni e recarsi al cimitero centrale per utilizzare i bagni e le fontanelle.

All’interno del cortile e i capannoni i vigili hanno trovato una piccola zona con componenti di auto rubate. Componenti che sono stati ovviamente recuperati, catalogati nella speranza di risalire ai proprietari a cui restituirli. Ma non solo. Nei capannoni sono anche state trovate traccia, dai giacili di fortuna ai rifiuti, della presenza di senza fissa dimora. E’ possibile che fosse presente qualcuno poco prima del blitz ma gli occupanti vedendo uomini e mezzi della polizia locale entrare nell’area dismessa si sono allontanati lungo i binari della ferrovia.