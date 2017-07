Eyenga, ufficiale il ritorno in Spagna

Openjobmetis- Dolomiti Energia 83-80

Christian Eyenga giocherà ufficialmente nel campionato spagnolo nel 2017/18. L’ala – lo avevamo riportato domenica mattina nell’articolo che ritrovate qui sotto – è stato annunciato come nuovo acquisto del Fuenlabrada.

Eyenga, cui Varese aveva fatto un’offerta non particolarmente alta sul piano monetario (anche se nell’attuale monte stipendi sarebbe stato comunque il giocatore più pagato), aveva anche proposte dalla Francia. Il Fuenlabrada però ha investito forte sul congolese, decidendo di pagare anche il buyout dovuto al Badalona, la società dove il giocatore si è formato.

La Openjobmetis quindi, torna ufficialmente e certamente sul mercato delle ali: per ragioni di passaporto i biancorossi dovranno acquistare un europeo o un giocatore con lo stato di “Cotonou“, come potrebbe essere il già citato – nei giorni scorsi – Lasan Kromah. A meno che, con Okoye già certo del quintetto, Coldebella non decida di cercare un’ala forte.

L’articolo aggiornato a domenica mattina

Alla Openjobmetis Varese manca un solo tassello per completare la squadra. Il direttore Claudio Coldebella e coach Attilio Caja hanno spinto a lungo per il ritorno a Varese di Chistian Eyenga.

A quanto pare però, come riportato dal sito spagnolo Gigantes, l’ala di passaporto congolese sarebbe vicino a mettere nero su bianco l’accordo con il Fuenlabrada, squadra. Per lui sarebbe un rientro sulla terra iberica dopo l’esperienza dei playoff nello scorso maggio con Malaga.

Se davvero dovesse arrivare la firma di Eyenga con gli spagnoli, la Pallacanestro Varese dovrà mirare il proprio obiettivo su un’altra ala con punti nella mani ma anche impatto difensivo.