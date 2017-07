Fabrizio, 15 anni: “Il mio amico è morto sulle strisce. Perché quell’incrocio è ancora così?”

Ciao Varese news,

sono un giovane ragazzo di 15 anni, abito a Caldana (frazione di Cocquio Trevisago) e volevo raccontarvi brevemente la mia storia per poi chiedervi un favore.

Ricorderete sicuramente la storia di Lorenzo Mazzini (il ragazzo di 16 anni deceduto il 23 settembre 2016 perché investito da un automobilista poco concentrato).

Lorenzo è stato un mio grandissimo amico da quando avevo appena 6 o 7 anni.

Continuare a camminare sulle strisce pedonali dove è avvenuta la tragedia, e non vedere nessun dosso, nessuna segnaletica, nessun avvertimento, mi delude davvero…

Mi delude il fatto che non è bastata la vita di un ragazzo per mettere in sicurezza un luogo già ad alto rischio…

Ora vorrei chiedere a voi un favore, potreste fare un articolo con un intervista al sindaco.. dove magari spiegate il perché di questa situazione, il perché di tante parole buttate all’aria nel nome di Lorenzo?

Grazie mille

Fabrizio

