Facebook blocca il gruppo “Sei di Gallarate se…”

sei di gallarate se 2014

Facebook ha reso irraggiungibile il gruppo “Sei di Gallarate se…”, frequentatissima pagina con oltre 12mila iscritti, che raccoglie e rilancia anche informazioni di servizio, articoli giornalistici – tra cui quelli di VareseNews – e altri contenuti informativi.

«La motivazione che ha fornito è stata che sono stati pubblicati contenuti razzisti» spiegano i moderatori del gruppo, Paolo Rossi, Monica Salomoni e Gianluca Vinattieri, che ogni giorno sono in effetti impegnati a cancellare commenti sopra le righe e a chiedere il rispetto delle regole previste (che impongono anche di evitare espressioni razziste). Ma i commenti vengono appunto spesso cancellati: la pagina è generalmente moderata in modo puntuale.

«Nella nostra attività di controllo abbiamo sempre cercato di moderare, limitare e togliere tutto quello che ritenevamo non compatibile con le regole di Facebook e con quelle del gruppo» scrivono gli admin del gruppo in un post condiviso sul social network californiano. «Evidentemente qualche commento può esserci sfuggito ed è stati segnalato, causando la disabilitazione che ci auguriamo essere temporanea. Abbiamo già preso le dovute azioni per la correzione di questo problema e abbiamo sottoposto a Facebook la richiesta di verifica. Se questo processo non porterà ad esito positivo il gruppo sarà eliminato definitivamente e non potrà essere riattivato. Ci dispiace che per colpa di qualcuno tutto il nostro lavoro di anni rischi di essere vanificato. Sappiamo tutti quanto Sei di Gallarate se sia lontano dalla tipologia di gruppi razzisti o violenti ma per gli algoritmi di Facebook a volte basta una parola decontestualizzata. Restiamo comunque stupefatti dalle eventuali segnalazioni effettuate allo scopo di nuocere ad un gruppo che, con 12.000 iscritti, rappresenta la voce principale della città. Attendiamo con fiducia».