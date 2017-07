Fantoni: “Voglio bene al mio paese e lavorerò per lui”

municipio comune sangiano

Si è tenuto venerdì sera, 30 giugno, il primo consiglio comunale della nuova giunta guidata da Daniele Fantoni. Lo storico sindaco infatti, è stato eletto dai suoi cittadini per il terzo mandato e durante la serata ha tenuto un discorso breve ma diretto, come è nel suo carattere: «Non pensavo di presentarmi per la terza volta in questo ruolo ma poi, gli avvenimenti, hanno portato alla mia candidatura per la terza volta. Come ho detto in campagna elettorale, mi sono candidato con un gruppo nuovo di persone e se sono qui è perchè voglio bene al mio paese e continuerò a lavorare per lui. Spero che, con tutta la giunta, si possa avviare un lavoro proficuo per il paese».

Il Sindaco ha scelto di nominare come vicesindaco Paolo Contini, mentre come assessore Jessica Moro. In consiglio comunale entrano Nunzio Ribecco, Matteo Marchesi, Gianluca Dalla Valle, Maria Grazia Perinetto e Angelo Stefano Bottoglia. Per la minoranza il candidato sindaco Marco Brunella, Brian Soma e Stefano Felli.

