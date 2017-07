La farmacia in vacanza. Cosa mettere in valigia?

.

Abbiamo parlato dei solari, di come funzionano e dei fattori da tenere in considerazione quando si va ad acquistarli. Oggi vorremmo parlarvi della farmacia da viaggio, proponendovi un elenco utile di medicine da mettere in valigia sia se la vostra meta è una località turistica in Italia, sia se visiterete mete più esotiche o lontane.

Kit “Vacanze in Italia”

Chi trascorrerà le ferie in Italia non ha bisogno di portare con sé una grossa scorta di farmaci perché in caso di necessità troverà aiuto presso le farmacie del luogo di destinazione (anche se il discorso non vale per i farmaci che vanno prenotati e per quelli difficili da reperire).

Se si utilizzano abitualmente farmaci che necessitano la ricetta medica conviene farne scorta prima della partenza o in ogni caso non lasciare a casa la prescrizione.

Sono comunque sempre utili da avere con sé:

Solari, doposole stick labbra idratante e protettivo

Forbicina, pinzetta, lametta per le unghie

Cerotti, disinfettante

Spray antizanzare e stick dopo puntura

Detergente intimo in salviette, qualche assorbente di scorta

Dentifricio, spazzolino, filo interdentale

Bagnodoccia antimicotico e/o con proprietà disinfettanti

Fazzoletti di carta

Fermenti lattici e integratori salini

Kit “Vacanze a…”

Per coloro che dovranno intraprendere un viaggio all’estero consigliamo di prestare cura nella preparazione di un kit di medicinali da mettere in valigia.

Fuori dai confini nazionali, le regole di dispensazione dei farmaci sono diverse da Paese a Paese e soprattutto non sempre si ha la certezza di trovare tutto e di avere farmacie controllate secondo gli standard italiani.

Le stesse confezioni dei medicinali all’estero possono essere diverse che in Italia e ciò può creare confusione, anche per la difficoltà di esprimersi in un’altra lingua o di leggere le indicazioni stampate sulle confezioni in lingua diversa dall’italiano.

I farmaci salvavita o quelli fondamentali in una cura, dovranno essere tenuti nel bagaglio a mano e in questo caso potrete chiedere al vostro medico di fiducia di preparare un’autorizzazione firmata per il trasporto nel bagaglio a mano di farmaci speciali, ad esempio per le siringhe di insulina.

Prima della partenza è buona norma fare una cura di fermenti lattici e quando siete a destinazione vi indichiamo di seguito alcune regole di base per evitare disturbi che potrebbero rovinare il vostro soggiorno:

non bere acqua non imbottigliata o bevande non sigillate;

evitare il ghiaccio e frutta e verdura cruda;

evitare latte, creme e derivati;

lavarsi i denti con acqua in bottiglia e sciacquare lo spazzolino sempre con l’acqua in bottiglia;

usare repellenti per le zanzare, dormire sotto le zanzariere;

lavarsi le mani frequentemente, se non possibile usare gel disinfettanti per le mani, non mangiarsi le unghie, non toccarsi gli occhi con le mani sporche;

non grattare le punture di insetto e pulire con il disinfettante anche piccoli taglietti;

portare un bagnodoccia che abbia anche un minimo di attività antibatterica, utile anche per lavare dei vestiti;

se fa molto caldo, idratarsi con dei salini

Kit da conservare in valigia

Solari, doposole, stick labbra

Forbicina, pinzetta, lametta per le unghie

Cerotti di varie dimensioni, cerotti per vesciche, cotone e salviettina disinfettante o spray disinfettante

Spazzolino, dentifricio, filo interdentale

Repellenti contro gli insetti della pelle, per gli abiti e le zanzariere

Detergente intimo in salviette, assorbenti, salvaslip, preservativi

Fazzoletti di carta, tappi per le orecchie

Antipiretico

Antidolorifico

Antibiotico a largo spettro (chiedete al vostro medico)

Antidiarroico

Antinausea

Antivomito

Antiacido

Antistaminico

Collirio o lacrime artificiali

Pomata antibiotica

Pomata antistaminica (per punture di insetto, eritemi solari dermatiti su base allergica)

Pomata cortisonica

Integratori salini di magnesio e potassio se fa molto caldo e in caso di diarrea

Fermenti lattici in capsule o orosolubili

Pomata cicatrizzante

Microclismi

Disinfettante per le vie urinarie

Melatonina per il jet-lag

Spray per la gola

Se poi avete domande da fare sulla lista di farmaci che vi occorre, non esitate a chiedere al vostro medico e al vostro farmacista di fiducia.

Prima di intraprendere il viaggio informatevi se sia necessaria o sconsigliata la copertura vaccinale; il sito www.travelmedicine.it indica certificazioni richieste, rischi, vaccinazioni da considerare Paese per Paese.

Buone vacanze a tutti dallo staff della Farmacia Baraldi.

Siti utili

www.viaggiaresicuri.it

www.dovesiamonelmondo.it

www.viaggiainsalute.com