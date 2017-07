Fedeli islamici manifestano in piazza Monte Grappa

Foto varie

Alcune decine di manifestanti appartenenti ad un gruppo islamico pachistano sciita hanno manifestato questo pomeriggio, domenica 2 luglio, in piazza Monte Grappa a Varese.

La richiesta per l’assembramento e la manifestazione religiosa era stata presentata a metà giugno e concessa dalle autorità. Oggi la manifestazione si è svolta regolarmente; sul posto erano presenti le forze dell’ordine.

Dalla Questura fanno sapere che non si tratta di un gruppo che predica o pratica la sharia – la legge islamica – ma l’intento della manifestazione era quello di contrapporsi all’Isis, il sedicente Stato islamico, con alcuni cartelli in lingua inglese contro il Califfato.

La Lega Nord protesta. Per il segretario provinciale Matteo Bianchi – che ha inviato una nota – “Verificate le dinamiche della manifestazione di piazza Monte Grappa, in attesa che il prossimo governo metta finalmente fuori legge i troppi gruppi islamisti banditi persino nei paesi arabi ma non qui, vogliamo assolutamente impedire che la nostra città diventi epicentro degli scontri tra gli opposti estremismi delle fazioni islamiche in sanguinosa guerra tra loro. Si prenda esempio da altri paesi europei dove questo tipo di manifestazioni sono del tutto vietate. Non vogliamo che le guerre altrui si combattano a casa nostra”.