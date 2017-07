Federica Cesarini in semifinale ai Mondiali

foto varie di canottaggio

Una semifinalista e tre ai recuperi: questo il bilancio varesotto della prima fase di regate ai campionati mondiali under23 di canottaggio, in corso di svolgimento a Plovdiv in Bulgaria.

A vincere la propria batteria e avanzare nel tabellone è Federica Cesarini, la più attesa del quartetto nostrano in maglia azzurra: la giovane della Canottieri Gavirate, sul doppio leggero insieme ad Allegra Francalacci, ha preso il comando della regata nei primi 500 metri e ha subito guadagnato sufficiente terreno sulle barche rivali. Chiusura senza problemi per l’Italia (foto Perna/Canottaggio.org) davanti a Canada e Giappone.

Niente da fare nella regata inaugurale invece né per l’otto femminile di Ilaria Broggini e di Veronica Calabrese, né per il due senza senior di Christian Biolcati.

L’ammiraglia rosa era posizionata in una batteria difficilissima dominata da Usa e Russia e si è dovuta accontentare del terzo posto che però non garantisce la semifinale.

La barca di Biolcati (che rema con Andrea Guanziroli) è rimasta lontana dalle migliori della propria prova e non è andata oltre la quinta posizione in una regata vinta dalla Francia. Venerdì mattina sono in programma i ripescaggi, dal pomeriggio le semifinali.