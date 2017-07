Fermato al confine: in auto nascondeva la cocaina

valico di como brogeda apertura

Un ventottenne di origini albanesi è stato arrestato ieri, lunedì 17 luglio, dalla Polizia cantonale e dalle Guardie di confine al confine di Chiasso Brogeda.

Il giovane, alla guida di una vettura con targhe italiane, stava entrando in Canton Ticino. Nel corso del controllo è stato appurato che era in possesso di una patente di guida contraffatta. La successiva perquisizione dell’auto effettuata dalle Guardie di confine ha permesso di rinvenire diverse centinaia di grammi di cocaina. Dopo l’interrogatorio da parte di agenti della Polizia cantonale è stato arrestato. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, falsità in certificati, guida senza autorizzazione e infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni.