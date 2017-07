“Ferrovia T2-Gallarate, Dimitri Cassani smentito dagli atti ufficiali”

Il tracciato alle porte di Gallarate, tra Moriggia (via Prampolini) e Ronchi (via della Ronna-strada della Ronna-via Montello)

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Lista Civica Democratica e di lternativa Civica per Casorate: si parla del collegamento ferroviario Malpensa T2-Gallarate, che attraversa i boschi del Parco del Ticino tra Somma Lombardo, Cardano al Campo e Casorate Sempione

Le solite stratosferiche panzane del sindaco dimitri cassani.

Oggi 26/07/17 apprendiamo dai giornali che il sindaco dimitri cassani esulta perché sono state accolte le sue richieste in merito al progetto del nuovo probabile collegamento ferroviario t2 Gallarate.

Purtroppo il sindaco viene clamorosamente smentito dagli atti ufficiali, presentati da lui stesso alle commissioni consiliari competenti la sera del 24 luglio e resi disponibili a tutti i cittadini, commissari compresi, solo il giorno successivo.

Infatti, nel documento ufficiale denominato M20Pc003VV—R0_esiti procedura scoping, c’è scritto testualmente:

Casorate Sempione dov’è?!

Che forse il sindaco si sia appropriato delle osservazioni altrui?!

Passiamo ai 4 km interrati: sempre dalle documentazioni ufficiali risulta che ai circa 2,6 km interrati, in gran parte nel territorio di Casorate, sono stati aggiunti 450m, ma nel territorio di Gallarate, al raccordo con la ferrovia del Sempione, mentre il raccordo su Casorate, qualora realizzato, rimane fuori terra.

Altra incongruenza: il sindaco sostiene che esiste ancora margine tra la fase preliminare e la fase esecutiva per avanzare ulteriori richieste in fatto di mitigazione del rumore e compensazione ambientale. Come si può dargli credito? In realtà avrebbe dovuto farlo un anno fa in fase di scoping, come hanno fatto altri Enti interessati.

Anche sulla fattibilità economica dell’opera, dagli atti risulta che la stessa non è cosi certa, legata com’è allo sviluppo del potenziamento del tratto Milano-Rho-Gallarate, progetto già bloccato per un ricorso al TAR da parte dei cittadini che hanno vinto. Ciò dimostra che non tutte le decisioni calate dall’alto sono ineluttabili e quindi, nel nostro caso, non ci sono soltanto margini per le compensazioni e mitigazioni, ma anche per opporsi ad un’opera di dubbia utilità.

Cittadini, smettiamo di credere alle panzane!

Lista Civica Democratica Alternativa Civica per Casorate