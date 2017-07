Festa del maialino all’area feste

Tempo libero generica

Anche quest’anno la Pro Loco di Marzio organizza la Festa del Maialino: sabato 15 luglio dalle ore 20, vi aspettono per gustare insieme il maialino sardo, cotto sulle spade per più di 10 ore, rituale della vera tradizione sarda. Per i palati più delicati, in alternativa al maialino ci saranno altre proposte gastronomiche: costine e salamelle e scamorza alla griglia. Alla festa non mancherà un’animazione coinvolgente per grandi e piccini. Appuntamento all’area feste a Marzio, in Via del Pozzetto.