Festival di Bellagio e del Lago di Como: gli appuntamenti dal 23 al 30 luglio

La nuova settimana del Festival parte domenica 23 luglio, alle ore 21, a Varenna con uno spettacolo di teatro per la rassegna “Varenna Musica e Teatro” nell’ambito del Festival di Bellagio e del Lago di Como.

La produzione presentata, dal titolo Coniglio Bianco / Coniglio Rosso, è il risultato della sinergia tra il Festival e l’Accademia dei Filodrammatici di Milano. Plot dell’azione scenica: un attore solo in scena con un’unica regola, ovvero non aver mai letto il copione e non poterlo leggere mai più!

Il testo nasce nel 2010 da un’esigenza: Nassim Soleimanpour, giovane drammaturgo iraniano, si trova impossibilitato a lasciare il suo paese e racconta la censura con intelligenza e ironia, affidando il suo messaggio ad una bottiglia che galleggia, arrivando sempre più lontano. Il testo, dal suo debutto al Fringe Festival di Edinburgo, è stato tradotto in 15 lingue e rappresentato centinaia di volte in tantissimi Paesi.

Lo spettacolo si svolgerà nella piazza centrale di Varenna. Ingresso libero.

Il secondo appuntamento, ancora una volta a Varenna, è previsto per il 26 luglio alle ore 21, nel giardino dell’hotel Du Lac; in scena la prima delle tre formazioni cameristiche della settimana, ovvero il Trio ALUA. In programma musiche di J.S. Bach e F. Devienne. Ingresso libero.

Per il terzo appuntamento si torna, invece, a Bellagio, il giovedì 27 luglio alle ore 21, nel Giardino della Ex Biblioteca Comunale. Il concerto prevedrà la presenza del Clarinet Trio di Milano, con un programma ricco e diversificato. Partendo da Mozart con il Divertimento nr. 1 per trio, si passerà poi a J.F. Hummel con il Trio per tre clarinetti, e a seguire il God Bless the Child di E. Dolphi, chiudendo poi con il Trio nr. 2 op. 8 di J. Buffil. Ingresso libero.

Il quarto appuntamento prevedrà, infine, la presenza dell’Ensemble Variabile, al Teatro Grigna di Bellagio (frazione Civenna), sabato 29 luglio alle ore 21, con musiche di Mozart e Beethoven. Ingresso libero.

Per l’ultimo appuntamento della settimana, ritorna l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali di Milano a Lezzeno presso la Chiesa dei SS. Chirico e Giulitta, domenica 30 alle ore 21. L’orchestra eseguirà, sotto la direzione di Nurhan Arman, la Serenata per archi nr. 13 di W.A. Mozart e il Concerto nr. 2 per flauto e orchestra sempre di W.A.Mozart, con Angela Citterio, flauto solista. A chiudere, la Sinfonia nr. 8 di Beethoven. Ingresso libero.