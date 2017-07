Torna il Festival Ticino musica

Foto varie

E’ tutto pronto per la 21esima edizione del Festival Ticino Musica, che si svolgerà dal 16 al 29 luglio in 16 località ticinesi, da Ascona a Ligornetto, da Lugano a Biasca a Rovio. In totale, saranno 70 i concerti offerti al pubblico, di cui 55 gratuiti.

Così fan tutte

Da non perdere, la prima settimana, la première dell’Opera studio Silvio Varviso, in programma domenica 16 luglio, alle 20, al Conservatorio della Svizzera italiana: i cantanti, scelti da una giuria prestigiosa, metteranno in scena “Così fan tutte” di Mozart.

Alcune arie dell’opera verranno presentate lunedì 17 luglio al Teatro Sociale di Bellinzona (ore 20), poi l’opera replicherà martedì 18 luglio a Lugano, questa volta nella Hall del LAC (alle 20), mercoledì 19 luglio nel cortile di Casa Pellanda a Biasca (ore 21, in caso di pioggia giovedì 20 luglio), venerdì 21 luglio al Teatro del Gatto di Ascona (ore 20) e domenica 23 luglio al Chiosetto di Sorengo (ore 20).

Concerti

Numerosi i concerti offerti nella prima settimana di Ticino Musica.

Molto interessante il Recital di violino e pianoforte con Marco Rizzi al violino e Riccardo Alì Alvarez al piano. Violinista in continua evoluzione, Marco Rizzi propone al suo pubblico capolavori inusuali come la Sonata di B. Walter oppure il Concerto di J. Adams. L’appuntamento è per lunedì 17 luglio alle 21, nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana.

Il giorno dopo, martedì 18 luglio sempre alle 21, avrà luogo il Recital di violoncello e pianoforte, con Johannes Goritzki e Alison Rhind.

Mercoledì 19 luglio seguirà il Recital di viola e pianoforte con Hariolf Schlichtig, che insegna viola e musica da camera alla Scuola universitaria di musica di Monaco di Baviera e Yumi Sekja al pianoforte.

Giovedì 20 luglio alle 21 Concerto di musica da camera con Calogero Palermo, attualmente primo clarinetto presso la prestigiosa Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, Ulrich Koella al pianoforte, l’Ensemble in residence “Quartetto Noûs”, due violini, una viola e un violoncello.

Venerdì 21 luglio alle 21, Quintetto di ottoni all’hotel Bellevue au Lac di Lugano, con l’Ensemble in residence “Thinking Brass”.

Sabato 22 luglio, Concerto di musica contemporanea sabato nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana con l’Ensemble Ticino Musica e i partecipanti al corso di direzione.

Infine, alla fondazione Curzútt di Monte Carasso, il Recital di chitarra di Lorenzo Micheli. L’appuntamento è per domenica 23 luglio alle 17.

Ulteriori informazioni e il programma dettagliato sul sito del festival