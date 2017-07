Finestrini rotti in via Gozzano, vandalismi o tentati furti?

Vandalismi alla stazione di Gavirate

Una lettrice ci segnala un fatto successo ieri sera (giovedì) a Busto Arsizio in via Gozzano intorno alle 22.20. La donna, dopo essere uscita da casa del ragazzo per tornare verso la propria abitazione, ha scoperto che, insieme ad un vicino di casa, è stata vittima di un atto di danneggiamento che, probabilmente, era un tentativo di furto (immagine di repertorio).

Entrambi hanno trovato il finestrino delle auto sfondato, una Mercedes e una BMW. Dalla scena che si è presentata i loro occhi era evidente gli autori del danneggiamento stessero cercando qualcosa di valore da rubare, visto che hanno trovato i cassetti portaoggetti svuotati.

A seguito dei rumori provocati dalla rottura dei cristalli il vicino è uscito e ha visto un ragazzo scappare in bicicletta.

La notte precedente un condomino dello stesso palazzo che la notte precedente gli era suonato l’antifurto satellitare. La bustocca che ci ha segnalato il fatto mette in guardia chi abita nella via e in quelle limitrofe.