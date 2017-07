Finisce in carcere il giovane che rapinò il bar trattoria “Redaelli”

E’ finito in carcere il 17enne che lo scorso maggio aveva rapinato -aiutato da due amici- il bar trattoria “Redaelli” di Busto Arsizio. Nel corso della nottata infatti durante il controllo degli avventori di alcuni bar di Busto Arsizio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto il ragazzo di origini sudamericane.

Il minore è stato infatti riconosciuto dai militari e durante la sua identificazione è risultato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina emessa dal tribunale dei minori di Milano.

Il giovane, infatti, dopo l’arresto a seguito del furto di maggio, era stato condotto presso una comunità per minori dalla quale però si era allontanato senza autorizzazione: il tribunale per i minorenni pertanto, su richiesta della medesima procura, aveva emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere. E quindi, al termine delle formialità di rito, l’arrestato veniva tradotto al carcere minorile “Cesare Beccaria” di Milano a disposizione competente autorità giudiziaria.