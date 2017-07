Firmato il protocollo d’intesa per l’accoglienza dei richiedenti asilo

Le foto di Malnate

In area feste, ieri sera, è stato presentato il protocollo d’intesa per l’accoglienza dei richiedenti asilo a Malnate, voluto da privati cittadini, parrocchie, associazioni, dal Comune e da molti enti che, insieme, lo hanno redatto nel corso degli ultimi mesi.

«Il protocollo – spiega il sindaco Samuele Astuti – pone le basi per favorire un inserimento concreto nel tessuto cittadino dei richiedenti asilo politico presenti a Malnate, in progetti di volontariato attivo in favore della nostra comunità. Di fronte a questioni complesse come i flussi migratori Malnate decide di governare i processi e non subirli: grazie a tutti coloro che hanno contribuito anche con un piccolo tassello alla costruzione di questo percorso».