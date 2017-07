Fondi della Lega Nord usati a fini personali: condannati i Bossi e Belsito

Condannati Umberto Bossi, suo figlio Renzo e l’ex tesoriere della Lega Nord Carroccio Francesco Belsito.

Erano accusati di appropriazione indebita per aver usato i fondi del partito per spese personali.

Il pm Paolo Filippini aveva chiesto 2 anni e 3 mesi per l’ex leader della Lega, 1 anno e mezzo per Renzo e 2 anni e mezzo per Belsito: richieste accolte dal giudice Maria Luisa Balzarotti. L’altro figlio di Bossi, Riccardo, è stato condannato a un anno e otto mesi con rito abbreviato.