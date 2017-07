Forza Italia si prepara per il 2018

bandiera

“Forza Italia verso il 2018″. E’ questo il titolo dell”appuntamento promosso dal coordinamento provinciale di Forza Italia in programma per venerdì 21 luglio alle ore 21 presso la Sala Aler di via Monte Rosa a Varese.

Saranno presenti l’ onorevole Lara Comi, eurodeputato e vicepresidente del gruppo PPE e Luca Marsico, consigliere regionale di Forza Italia, insieme a tutti gli eletti e simpatizzanti del partito.

«Inizia il cammino verso il prossimo anno. Ci aspettano infatti importanti appuntamenti elettorali e per questo vogliamo farci trovare pronti. Partiremo dall’ascolto dei nostri amministratori e degli amici del territorio, tenendo saldi i valori del Partito Popolare Europeo. Stimoleremo le forze civiche e moderate. Vogliamo far vincere ancora una volta il buon governo del centrodestra, in Lombardia e nel Paese».