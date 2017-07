Fucili e veicoli rubati finivano a Est, dodici in manette

Le foto di Italia Mondo

Quattro arrestati e altre otto persone in manette su ordinanza di custodia cautelare: i carabinieri di Verbania, in collaborazione con altri comandi territoriali, hanno fermato un gruppo criminale che operava in particolare nell’hinterland milanese, ma che non disdegnava “puntate” in altri territori, dall’Ossola – provincia di Verbania, appunto – al Bresciano, al Vallese in Svizzera.

Le indagini sono partite da tre furti in zona industriale di Villadosola il 2 aprile 2015: uno dei tre mezzi rubati – un “quad” – fu ritrovato pochi giorni dopo alla frontiera ungherese. Seguendo le tracce, a fine aprile i carabinieri – coordinati prima dalla procura di Verbania, poi per competenza da quella di Milano – sono arrivati a individuare il gruppo criminale, basato a Corsico, che faceva da “autotrasportatore” di varia refurtiva verso l’Europa dell’Est.

La merce rubata era di ogni genere: i carabinieri hanno recuperato profumi, borse da donna, veicoli vari (compresi gli altri che mancavano all’appello dopo il furto di Villadossola), tra cui anche un carro funebre rubato nel Milanese. Particolamente eclatante il recupero di 79 fucili rubati a Gardone Valtrompia, direttamente alla fabbrica della Beretta.

Alla refurtiva si è aggiunta, a maggio 2015, altra merce: biciclette da corsa e accessori sportivi rubati nel Vallese (e recuperati invece in questo caso nel paesino di Recetto, nella pianura novarese).

Complessivamente si parla di 2 milioni e mezzo di euro di refurtiva. Il gruppo di ladri e autotrasportatori era composto da rumeni, mentre italiani – due gli arrestati – erano i “logisti” che trovavano i magazzini dove stoccare il materiale rubato in attesa della spedizione verso Est (venivano usati anche i magazzini di tipo self storage). Le basi erano in varie località intorno a Milano, in Brianza, in provincia di Cremona.